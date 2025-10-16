Acesse sua conta
Sete são presos em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Além das prisões, 10 carros de luxo foram apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:48

Operação mira esquema milionário de aduteração Crédito: Polícia Civil

Sete pessoas foram presas durante a Operação Primus, deflagrada nesta quinta-feira (16), em uma ação que alcançou sete municípios baianos e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O principal alvo do esquema, apontado como líder da organização criminosa, foi capturado em um hotel no município de Lençóis.

Outros três mandados de prisão foram cumpridos em Conceição de Feira e Feira de Santana, além de prisões realizadas fora da Bahia. Durante as diligências, a polícia apreendeu três pistolas, uma submetralhadora, carregadores, munições e cerca de 10 veículos de luxo, além de equipamentos usados para adulterar combustíveis. 

A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis ligados à organização, que teria estruturado e expandido uma rede empresarial voltada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis na Bahia.

Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro

Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro por Polícia Civil

De acordo com as apurações, os investigados utilizavam o setor como instrumento para ocultação patrimonial e mantinham ligações com uma organização criminosa originária de São Paulo.

A operação é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio de diversos departamentos especializados.

As ações se concentram nos municípios de Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Alagoinhas, Morro do Chapéu, Itaberaba e Iaçu, além dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de desarticular uma liderança criminosa que atua no setor de combustíveis no estado.

Tags:

