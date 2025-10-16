SEGURANÇA

Sete são presos em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Além das prisões, 10 carros de luxo foram apreendidos

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:48

Operação mira esquema milionário de aduteração Crédito: Polícia Civil

Sete pessoas foram presas durante a Operação Primus, deflagrada nesta quinta-feira (16), em uma ação que alcançou sete municípios baianos e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O principal alvo do esquema, apontado como líder da organização criminosa, foi capturado em um hotel no município de Lençóis.

Outros três mandados de prisão foram cumpridos em Conceição de Feira e Feira de Santana, além de prisões realizadas fora da Bahia. Durante as diligências, a polícia apreendeu três pistolas, uma submetralhadora, carregadores, munições e cerca de 10 veículos de luxo, além de equipamentos usados para adulterar combustíveis.

A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis ligados à organização, que teria estruturado e expandido uma rede empresarial voltada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis na Bahia.

Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro 1 de 5

De acordo com as apurações, os investigados utilizavam o setor como instrumento para ocultação patrimonial e mantinham ligações com uma organização criminosa originária de São Paulo.

A operação é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio de diversos departamentos especializados.

As ações se concentram nos municípios de Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Alagoinhas, Morro do Chapéu, Itaberaba e Iaçu, além dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de desarticular uma liderança criminosa que atua no setor de combustíveis no estado.