Homem morre em acidente com retroescavadeira em lago na Bahia

Vítima foi encontrada na manhã de quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:54

Trabalhador foi encontrado morto em retroescavadeira dentro do lago Crédito: Reprodução

Um trabalhador identificado como Romilson Santos da Silva, 46 anos, foi encontrado morto dentro de uma retroescavadeira que estava submersa em um lago na zona rural de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã de quarta-feira (15).

De acordo com informações iniciais, o homem foi encontrado pouco mais de 12 horas após o acidente que fez com que a máquina caísse no lago na noite de terça-feira (14). Romilson era responsável por operar a máquina.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Quando o veículo tombou e caiu dentro do lago, no entanto, a vítima ficou presa nas ferragens e acabou morrendo no local. Horas antes, Romilson havia publicado vídeos nas redes sociais mostrando o serviço na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate do corpo e removeram o veículo do fundo do lago. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

Tags:

Acidente Tragédia

