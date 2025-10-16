Rede de postos vira alvo de operação por adulteração de combustíveis na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:16
Um grupo criminoso responsável por adulterar e lavar dinheiro no setor de combustíveis é o principal alvo da Operação Primus, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16).
A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis ligados à organização, que teria estruturado e expandido uma rede empresarial voltada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis na Bahia.
De acordo com as apurações, os investigados utilizavam o setor como instrumento para ocultação patrimonial e mantinham ligações com uma organização criminosa originária de São Paulo.
Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro
Diante das evidências, a Justiça foi acionada para determinar o bloqueio de bens e valores que somam até R$ 6,5 bilhões, evidenciando a dimensão financeira das atividades ilícitas atribuídas ao grupo.
A ofensiva cumpre mandados judiciais na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mobilizando mais de 170 policiais civis.
A operação é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), além de diversos departamentos e coordenações especializadas.