POLÍCIA

Rede de postos vira alvo de operação por adulteração de combustíveis na Bahia

Investigação tenta desarticular ainda crimes de lavagem de dinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:16

Operação mira esquema bilionários de adulteração e lavagem de dinheiro Crédito: Polícia Civil

Um grupo criminoso responsável por adulterar e lavar dinheiro no setor de combustíveis é o principal alvo da Operação Primus, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16).

A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis ligados à organização, que teria estruturado e expandido uma rede empresarial voltada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis na Bahia.

De acordo com as apurações, os investigados utilizavam o setor como instrumento para ocultação patrimonial e mantinham ligações com uma organização criminosa originária de São Paulo.

Diante das evidências, a Justiça foi acionada para determinar o bloqueio de bens e valores que somam até R$ 6,5 bilhões, evidenciando a dimensão financeira das atividades ilícitas atribuídas ao grupo.

A ofensiva cumpre mandados judiciais na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mobilizando mais de 170 policiais civis.