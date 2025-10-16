Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede de postos vira alvo de operação por adulteração de combustíveis na Bahia

Investigação tenta desarticular ainda crimes de lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:16

Operação mira esquema bilionários de adulteração e lavagem de dinheiro
Operação mira esquema bilionários de adulteração e lavagem de dinheiro Crédito: Polícia Civil

Um grupo criminoso responsável por adulterar e lavar dinheiro no setor de combustíveis é o principal alvo da Operação Primus, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16).

A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis ligados à organização, que teria estruturado e expandido uma rede empresarial voltada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis na Bahia.

De acordo com as apurações, os investigados utilizavam o setor como instrumento para ocultação patrimonial e mantinham ligações com uma organização criminosa originária de São Paulo.

Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro

Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro por Polícia Civil
Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro por Polícia Civil
Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro por Polícia Civil
Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro por Polícia Civil
Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro por Polícia Civil
1 de 5
Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro por Polícia Civil

Diante das evidências, a Justiça foi acionada para determinar o bloqueio de bens e valores que somam até R$ 6,5 bilhões, evidenciando a dimensão financeira das atividades ilícitas atribuídas ao grupo.

A ofensiva cumpre mandados judiciais na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mobilizando mais de 170 policiais civis.

A operação é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), além de diversos departamentos e coordenações especializadas.

Leia mais

Imagem - Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Imagem - Facção vira alvo de operação em paraísos turísticos da Bahia por tráfico e homicídios

Facção vira alvo de operação em paraísos turísticos da Bahia por tráfico e homicídios

Imagem - Homem é preso após ser flagrado em vídeo agredindo ex-companheira na Bahia

Homem é preso após ser flagrado em vídeo agredindo ex-companheira na Bahia

Tags:

Crime Polícia Operação

Mais recentes

Imagem - Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários

Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários
Imagem - Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos

Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos
Imagem - Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas