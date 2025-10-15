Acesse sua conta
Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Dupla foi localizada depois vender itens roubados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:11

Casal roubou loja em Feira de Santana
Casal roubou loja em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um casal foi preso suspeito de assaltar uma loja localizada em uma galeria no centro de Feira de Santana. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (13) e foi flagrado por câmeras de segurança, que ajudaram a identificar os dois.

De acordo com a Polícia Militar, o assalto ocorreu por volta das 14h40. As imagens mostram o casal entrando no estabelecimento como se fossem clientes e, em seguida, anunciando o assalto com um simulacro de arma de fogo.

No momento da ação, estavam no local a proprietária da loja e uma cliente. Durante o crime, os suspeitos levaram dois celulares, uma carteira, documentos e cartões. Em depoimento à polícia, eles afirmaram que a carteira foi jogada fora após o assalto e que os celulares foram vendidos na Feira do Rolo.

Casal roubou loja em Feira de Santana

Casal roubou loja em Feira de Santana por Reprodução
Casal roubou loja em Feira de Santana por Reprodução
Casal roubou loja em Feira de Santana por Reprodução
Casal roubou loja em Feira de Santana por Reprodução
1 de 4
Casal roubou loja em Feira de Santana por Reprodução

Antes de cometer o crime, o casal chegou a circular por outras lojas da mesma galeria, mas não realizou nenhuma outra ação criminosa. Após as imagens do assalto serem divulgadas em redes sociais e grupos de mensagens, os suspeitos foram reconhecidos por policiais durante uma ronda no bairro Serraria Brasil.

A dupla foi presa por equipes do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca. Com eles, os agentes apreenderam o simulacro de arma de fogo utilizado no crime e parte dos pertences das vítimas.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana, onde permanecem à disposição da Justiça.

