CRIME

Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Dupla foi localizada depois vender itens roubados

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:11

Casal roubou loja em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um casal foi preso suspeito de assaltar uma loja localizada em uma galeria no centro de Feira de Santana. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (13) e foi flagrado por câmeras de segurança, que ajudaram a identificar os dois.

De acordo com a Polícia Militar, o assalto ocorreu por volta das 14h40. As imagens mostram o casal entrando no estabelecimento como se fossem clientes e, em seguida, anunciando o assalto com um simulacro de arma de fogo.

No momento da ação, estavam no local a proprietária da loja e uma cliente. Durante o crime, os suspeitos levaram dois celulares, uma carteira, documentos e cartões. Em depoimento à polícia, eles afirmaram que a carteira foi jogada fora após o assalto e que os celulares foram vendidos na Feira do Rolo.

Antes de cometer o crime, o casal chegou a circular por outras lojas da mesma galeria, mas não realizou nenhuma outra ação criminosa. Após as imagens do assalto serem divulgadas em redes sociais e grupos de mensagens, os suspeitos foram reconhecidos por policiais durante uma ronda no bairro Serraria Brasil.

A dupla foi presa por equipes do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca. Com eles, os agentes apreenderam o simulacro de arma de fogo utilizado no crime e parte dos pertences das vítimas.