Vereadora baiana admite dirigir sem habilitação em viagens para Feira de Santana e Salvador

Bete de Venceslau (MDB) fez declaração durante sessão na Câmara Municipal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:30

Bete de Venceslau (MDB)
Bete de Venceslau (MDB) Crédito: Reprodução

A vereadora Bete de Venceslau (MDB), da cidade de Araci, na região sisaleira da Bahia, admitiu que dirige sem habilitação. A declaração foi feita na última terça-feira (14), durante uma sessão da Câmara Municipal.

O comentário foi feito enquanto a vereadora criticava um processo seletivo da prefeitura. “Lutei para ter meus direitos e meu dever. Pra estar aqui nessa tribuna eu suei, dia a dia, dirigindo para Feira de Santana, mesmo sem ser habilitada. Não tenho vergonha de dizer isso, porque sou mulher e pego o meu carro e vou a qualquer cidade, Feira e Salvador, e lá eu ‘corto bonitinho’, porque eu sei da minha responsabilidade no trânsito, apesar de não ser habilitada”, admitiu Bete.

Dirigir sem habilitação é uma infração gravíssima prevista no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que resulta em multa de R$ 880,41 e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

O ato ainda pode configurar crime se causar perigo à segurança, com possíveis penalidades de detenção. O proprietário que permite a condução por uma pessoa sem habilitação também é multado e pode ser processado criminalmente.

O CORREIO não conseguiu o contato da vereadora. O espaço segue aberto.

