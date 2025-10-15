AÇÃO

MP-BA aciona CLN por descumprir acordo que prevê isenção de pedágio a visitantes de parque ecológico

Espaço está localizado em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, na Grande Salvador

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:44

CLN Crédito: CLN/Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) acionou a Concessionária Litoral Norte (CLN) na Justiça por descumprir um acordo que prevê isenção de pedágio a visitantes do Parque Ecológico Infantil Pequeno Mundo Verde. O espaço está localizado em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, na Grande Salvador. A CLN é responsável pela administração da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco).

De acordo com o MP-BA, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado em 2001. Na ação, ajuizada no último dia 10, o MP-BA requer que a Justiça determine o imediato restabelecimento da isenção tarifária nos moldes originais do TAC, a atualização e majoração da multa originalmente fixada para a hipótese de descumprimento, bem como a adoção de medidas coercitivas cabíveis, inclusive bloqueio de valores ou penhora de bens, para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas.

De acordo com a ação, a CLN, sob a atual gestão do Grupo Monte Rodovias, passou a descumprir sistematicamente o acordo a partir de 2024, alegando que o parque teria alterado sua finalidade ambiental para se transformar em empreendimento imobiliário. Porém, segundo o MP, “não há provas que sustentem essa alegação”, sendo demonstrada a continuidade das atividades de caráter educativo e ambiental, como visitas escolares, feiras orgânicas e preservação de fauna.

Na ação, o promotor de Justiça Luciano Pitta argumentou que a concessionária “criou obstáculos administrativos e exigências não previstas no TAC, restringindo indevidamente o acesso à isenção e violando princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato”.