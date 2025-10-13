LUTO

Professor e ex-secretário municipal morre afogado horas antes da festa de aniversário do filho na Bahia

Antônio Marcos Andrade de Oliveira se afogou na Praia dos Milionários, em Ilhéus

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:13

Antônio Marcos Andrade de Oliveira Crédito: Reprodução

O professor e ex-secretário de Vitória da Conquista Antônio Marcos Andrade de Oliveira, conhecido como Marcão, morreu afogado na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, no domingo (12). A vítima, de 51 anos, morreu horas antes de se preparar para ir à festa de aniversário do filho.

Oliveira trabalhava como professor de história no Colégio Estadual José de Sá Nunes, em Vitória da Conquista. De acordo com informações da TV Bahia, o educador estava com um casal de amigos e decidiu dar um último mergulho antes de voltar para casa. Ele deixa três filhos.

Marcão é conhecido por uma carreira política em Vitória da Conquista. O professor foisecretário municipal nas gestões dos prefeitos Guilherme Menezes (PT) e Zé Raimundo (PT), e gestor estadual com atuação na Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 (Secopa), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sedesb) e Secretaria da Educação do Estado da Bahia (Sec). Ele também foi presidente municipal do partido político PC do B.