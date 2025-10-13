Acesse sua conta
Professor e ex-secretário municipal morre afogado horas antes da festa de aniversário do filho na Bahia

Antônio Marcos Andrade de Oliveira se afogou na Praia dos Milionários, em Ilhéus

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:13

Antônio Marcos Andrade de Oliveira
Antônio Marcos Andrade de Oliveira Crédito: Reprodução

O professor e ex-secretário de Vitória da Conquista Antônio Marcos Andrade de Oliveira, conhecido como Marcão, morreu afogado na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, no domingo (12). A vítima, de 51 anos, morreu horas antes de se preparar para ir à festa de aniversário do filho.

Oliveira trabalhava como professor de história no Colégio Estadual José de Sá Nunes, em Vitória da Conquista. De acordo com informações da TV Bahia, o educador estava com um casal de amigos e decidiu dar um último mergulho antes de voltar para casa. Ele deixa três filhos.

Antônio Marcos Andrade de Oliveira por Reprodução
Marcão é conhecido por uma carreira política em Vitória da Conquista. O professor foisecretário municipal nas gestões dos prefeitos Guilherme Menezes (PT) e Zé Raimundo (PT), e gestor estadual com atuação na Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 (Secopa), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sedesb) e Secretaria da Educação do Estado da Bahia (Sec). Ele também foi presidente municipal do partido político PC do B.

Em nota, o partido lamentou a morte de Marcão. “Mais do que um dirigente comprometido, Marcão foi um amigo leal, generoso e presente, cuja convivência marcava pela alegria e pela firmeza de princípios. Sua trajetória, interrompida precocemente, deixa um vazio imensurável em nossas fileiras, mas também um legado que seguirá inspirando gerações de militantes”, diz trecho da nota.

