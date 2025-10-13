Acesse sua conta
Semana em Salvador será de sol com possibilidade de chuva e ventos fortes; confira previsão

Temperatura deve variar entre 21°C e 30°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:00

Vista da cidade a partir do Farol da Barra
Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

A semana deve ser marcada por tempo firme em Salvador, com sol predominante, mas ainda com possibilidade de chuvas isoladas, segundo o boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). A condição é influenciada pela atuação de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico. 

Nesta segunda (13) e na quarta (15), a chance de chuva é de 40%, com rajadas de vento que podem chegar a 34 km/h. Na terça (14), a tendência é de tempo mais seco, com 20% de probabilidade de chuva e temperaturas variando entre 21°C e 31°C.

Entre quinta (16) e sexta-feira (17), o tempo segue parcialmente nublado, com chuvas passageiras em alguns pontos da cidade e ventos moderados de até 24 km/h.

No fim de semana, a previsão indica instabilidade: tanto no sábado (18) quanto no domingo (19) há 40% e 20% de chance de chuva, respectivamente, com ventos fortes que podem atingir até 33 km/h. As temperaturas devem se manter estáveis, variando entre 21°C e 30°C.

Semana em Salvador será de sol com possibilidade de chuva e ventos fortes Crédito: Codesal 

A Codesal orienta que, em caso de emergência, a população entre em contato por meio do telefone 199, que funciona 24 horas.

