Homem que ganhou R$ 65 milhões na loteria diz que prêmio 'arruinou sua vida'

Keith Gough morreu cinco anos depois de conquistar fortuna, após divórcio e uma batalha contra o alcoolismo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:32

Keith Gough e a então esposa, Louise
Keith Gough e a então esposa, Louise Crédito: Reprodução

O que parecia o começo de um sonho terminou em pesadelo. O britânico Keith Gough, um ex-padeiro da pequena cidade de Bridgnorth, em Shropshire (Inglaterra), venceu o prêmio de 9 milhões de libras (cerca de R$ 65 milhões atualmente) na Loteria Nacional do Reino Unido em 2005. Mas, apenas cinco anos depois, o homem foi encontrado morto, aos 58 anos, após o divórcio e uma batalha contra o alcoolismo.

Segundo o jornal "The Mirror", ates de ficar milionário, Keith levava uma vida simples ao lado da esposa, Louise, com quem era casado havia mais de 25 anos. O casal morava em uma casa modesta e vivia com conforto, dentro do possível. Tudo mudou, porém, no dia em que compraram o bilhete premiado em uma banca de jornais local.

Logo após ganhar o prêmio, Keith deixou seu emprego e começou a gastar sem limites: comprou uma BMW de luxo, cavalos de corrida e até um camarote exclusivo no estádio do Aston Villa, seu time do coração, por 350 mil libras (R$ 2,5 milhões hoje, aproximadamente).

Mas a falta de rotina começou a pesar e, sem trabalho e sem propósito, Keith passou a beber cada vez mais. Em 2007, dois anos depois do prêmio, ele e Louise se separaram. "Sem rotina, comecei a gastar, gastar, gastar. No fim, eu só estava entediado", afirmou, em entrevista em 2009, um ano antes de morrer.

"Antes da loteria, eu bebia apenas uma taça de vinho com as refeições. Eu tinha muitos amigos, mas afastei todos. Hoje não confio mais em ninguém”, completou, na época. "A loteria arruinou tudo. Qual é o sentido de ter dinheiro se ele te faz chorar antes de dormir?", desabafou.

Depois do divórcio, o milionário se mudou para uma mansão alugada de 1 milhão de libras (R$ 7,3 milhões), onde contratou motorista e jardineiro. Boa parte do dinheiro, no entanto, continuava sendo gasto em apostas e bebidas.

Durante um período em uma clínica de reabilitação, Keith conheceu James Prince, um golpista que o convenceu a investir em negócios falsos, roubando dele cerca de 700 mil libras (R$ 5,1 milhões). Prince acabou preso em 2009 por fraude e lavagem de dinheiro, mas o golpe agravou ainda mais o estado emocional do ex-padeiro.

Antes de morrer, ele chegou a aconselhar amigos a "nunca comprarem um bilhete de loteria", porque o prêmio havia "arruinado sua vida". "Pode parecer estranho, mas ganhar aquele dinheiro foi a pior coisa que poderia ter acontecido a ele", disse John Homer, o dono da banca onde Keith comprou o bilhete vencedor, ao "The Guardian".

Em 2010, cinco anos após se tornar milionário, Keith morreu em um hospital de Telford, vítima de um ataque cardíaco associado ao abuso de álcool e ao estresse. Seu testamento revelou que ele deixou quase 800 mil libras (cerca de R$ 5,7 milhões) - foi tudo o que restou de uma fortuna que um dia foi milionária.

Tags:

Tragédia Morte Loteria Vício

