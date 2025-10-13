Acesse sua conta
João Gomes chora ao reencontrar professora durante show: 'Obrigado por me ensinar'

Cantor se emocionou ao ver a educadora no público e aproveitou o palco para homenagear professores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:55

João Gomes se emociona ao rever professora que o alfabetizou
João Gomes se emociona ao rever professora que o alfabetizou Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes protagonizou um momento emocionante durante um show em Petrolina (PE), neste domingo (12). Aos 23 anos, o artista não conteve as lágrimas ao reencontrar uma de suas antigas professoras na plateia e aproveitou o palco para agradecer o papel dos educadores em sua trajetória.

“Professora minha ali no canto, eu sei que você sente orgulho. Porque foi com vocês que eu aprendi a ser um rapaz direito”, declarou o pernambucano, visivelmente emocionado.

Durante o discurso, João relembrou também uma lembrança de quando alcançou o sucesso pela primeira vez: “Quando lancei minha primeira música que fez sucesso, mandei uma mensagem para a professora Fernanda. Acho que ela nem lembrava de mim, mas escrevi: ‘Obrigado por me ensinar a escrever’.”

A fala aconteceu no encerramento do projeto beneficente “Abrace um Denguinho”, idealizado pelo próprio cantor, com foco em arrecadar recursos para crianças em situação de vulnerabilidade.

Primeiro encontro dos filhos de João Gomes

João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram
João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram
João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram
1 de 3
João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram

No evento, João aproveitou a presença de várias crianças na plateia para deixar uma mensagem de valorização à educação. “Respeitem seus pais e professores. Muitos daqui ainda vão ganhar o mundo, atravessar o oceano, conhecer os Estados Unidos, o Japão… assim como eu conheci”, disse o artista, arrancando aplausos do público.

Além da homenagem, o show também teve um gesto de solidariedade: João Gomes anunciou uma doação de R$ 50 mil ao Hospital Dom Tomás (HDT), instituição filantrópica de referência no tratamento oncológico em Petrolina.

