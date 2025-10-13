EMOCIONANTE

João Gomes chora ao reencontrar professora durante show: 'Obrigado por me ensinar'

Cantor se emocionou ao ver a educadora no público e aproveitou o palco para homenagear professores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:55

João Gomes se emociona ao rever professora que o alfabetizou Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes protagonizou um momento emocionante durante um show em Petrolina (PE), neste domingo (12). Aos 23 anos, o artista não conteve as lágrimas ao reencontrar uma de suas antigas professoras na plateia e aproveitou o palco para agradecer o papel dos educadores em sua trajetória.

“Professora minha ali no canto, eu sei que você sente orgulho. Porque foi com vocês que eu aprendi a ser um rapaz direito”, declarou o pernambucano, visivelmente emocionado.

Durante o discurso, João relembrou também uma lembrança de quando alcançou o sucesso pela primeira vez: “Quando lancei minha primeira música que fez sucesso, mandei uma mensagem para a professora Fernanda. Acho que ela nem lembrava de mim, mas escrevi: ‘Obrigado por me ensinar a escrever’.”

A fala aconteceu no encerramento do projeto beneficente “Abrace um Denguinho”, idealizado pelo próprio cantor, com foco em arrecadar recursos para crianças em situação de vulnerabilidade.

No evento, João aproveitou a presença de várias crianças na plateia para deixar uma mensagem de valorização à educação. “Respeitem seus pais e professores. Muitos daqui ainda vão ganhar o mundo, atravessar o oceano, conhecer os Estados Unidos, o Japão… assim como eu conheci”, disse o artista, arrancando aplausos do público.