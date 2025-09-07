Acesse sua conta
Fofura: nasce Joaquim, filho de João Gomes e Ary Mirelle; veja fotos

Famosos e fãs celebram nas redes sociais o nascimento do segundo filho do casal

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:45

Nasce Joaquim
Nasce Joaquim Crédito: Reprodução

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle compartilharam neste domingo (7/9), de forma conjunta, registros do nascimento de Joaquim, segundo filho do casal. Nas imagens, o casal aparece emocionado ao segurar o bebê pela primeira vez.

“Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos. Data: 07.09.2025 Hora do nascimento: 10:09h”, escreveram.

Leia a notícia completa no Metrópoles, parceiro do Correio 24 horas. 

