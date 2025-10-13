NOVELA DAS 6

Sandra arma novo golpe e ameaça Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (13)

Vilã aponta arma para o mocinho e causa tensão no capítulo da novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 05:00

Sandra (Flávia Alessandra) voltará a agir em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (13) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções. A vilã Sandra vai colocar seu novo plano em prática e deixar Candinho em perigo. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela das 6 da TV Globo entra em uma fase repleta de reviravoltas.

Logo no início do episódio, Dita tem um mau pressentimento e tenta alertar Candinho sobre o que está por vir. Enquanto isso, Inês e Sandra tramam roubar as joias do rapaz, sem imaginar que o plano pode sair do controle.

Na sequência, Araújo perde a paciência e expulsa Olga de casa, enquanto Estela revela a Túlio o medo de nunca mais recuperar a memória. Maria Divina decide tirar satisfação com Francine, e Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, ele acredita que Sandra jamais se entregará à polícia.

Paixão afirma que só acreditará na mudança de Ernesto se a vir com os próprios olhos. Estela também questiona Túlio sobre sua esposa, enquanto o clima entre eles se intensifica.

O ponto alto do capítulo acontece quando Sandra, completamente fora de controle, ameaça Candinho com uma arma. No entanto, antes que algo pior aconteça, Dita chega no momento exato, interrompendo o confronto e deixando todos em choque.