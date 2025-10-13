Sandra arma novo golpe e ameaça Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 05:00
O capítulo desta segunda-feira (13) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções. A vilã Sandra vai colocar seu novo plano em prática e deixar Candinho em perigo. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela das 6 da TV Globo entra em uma fase repleta de reviravoltas.
Logo no início do episódio, Dita tem um mau pressentimento e tenta alertar Candinho sobre o que está por vir. Enquanto isso, Inês e Sandra tramam roubar as joias do rapaz, sem imaginar que o plano pode sair do controle.
Na sequência, Araújo perde a paciência e expulsa Olga de casa, enquanto Estela revela a Túlio o medo de nunca mais recuperar a memória. Maria Divina decide tirar satisfação com Francine, e Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, ele acredita que Sandra jamais se entregará à polícia.
Paixão afirma que só acreditará na mudança de Ernesto se a vir com os próprios olhos. Estela também questiona Túlio sobre sua esposa, enquanto o clima entre eles se intensifica.
O ponto alto do capítulo acontece quando Sandra, completamente fora de controle, ameaça Candinho com uma arma. No entanto, antes que algo pior aconteça, Dita chega no momento exato, interrompendo o confronto e deixando todos em choque.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.