Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Êta Mundo Melhor!': Sandra arma novo golpe e Dita corre perigo nos capítulos de 13 a 18 de outubro

Candinho fica entre a vida e a morte após confronto com Sandra; Estela recupera parte da memória e novo beijo promete abalar corações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 06:00

Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor'
Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Crédito: Reprodução/Fábio Rocha/Globo

A próxima semana de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções, reviravoltas e perigos para os protagonistas da novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. De 13 a 18 de outubro, a vilã Sandra voltará a ameaçar Candinho, enquanto Dita corre risco de morte.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 13 de outubro
    Dita tem um mau pressentimento e tenta alertar Candinho, mas o perigo está mais perto do que imagina. Inês e Sandra colocam em prática o plano para roubar as joias de Candinho, enquanto Araújo expulsa Olga de casa. Estela confessa a Túlio o medo de nunca mais recuperar a memória. Já Maria Divina decide tirar satisfação com Francine. Celso admite a Candinho que mentiu e acredita que Sandra jamais se entregará à polícia. Paixão questiona a mudança de Ernesto, e Sandra, armada, ameaça Candinho, até que Dita surge no momento decisivo.

  • Terça-feira, 14 de outubro
    Sandra dispara, e Candinho entra em desespero. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio revela a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro se dedica a cuidar de Dita, enquanto Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo, e Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro tranquiliza a todos ao anunciar que Dita está fora de perigo. Candinho e Dita vivem um beijo apaixonado, sem imaginar que Sandra e Inês estão prestes a simular a própria morte.

Leia mais

Imagem - A história real do cachorro caramelo que 'pediu emprego' e virou estrela de filme da Netflix

A história real do cachorro caramelo que 'pediu emprego' e virou estrela de filme da Netflix

Imagem - Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

  • Quarta-feira, 15 de outubro 
    A polícia informa a Celso que Sandra está morta. Estela começa a ter flashbacks e agradece a Túlio pelo apoio. Francine ensina Maria Divina a dançar, e Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Enquanto isso, Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem persegui-lo. Todos acreditam na falsa morte de Sandra, e Celso organiza o enterro. Inês, desesperada, tenta manter o disfarce.

  • Quinta-feira, 16 de outubro
    Inês consegue enganar Celso e faz Sandra despertar. Dita se recupera e conta a Tamires sobre o ataque. Cunegundes avisa a Medeia que Asdrúbal não pode descobrir o segredo do mapa escondido no sapato. Samir confessa que gostaria de ser o filho perdido de Candinho. Paixão revela a Lúcio que seus exames pioraram. Araújo devolve os vestidos de Olga a Haydée, e Estela se entrega a um beijo com Túlio. Celso faz um pronunciamento na rádio pedindo notícias de Estela, enquanto Sandra decide procurá-lo.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

  • Sexta-feira, 17 de outubro
    Celso repreende Sandra por mais uma armação. Estela tenta lembrar quem realmente é, e Lauro conta a Ernesto sobre a saúde frágil de Paixão. Dita garante que será feliz ao lado de Candinho. Quincas se aproxima de Sônia, e Samir ajuda Zulma a enganar o delegado. Maria Divina incentiva Francine a viajar para o interior. Enquanto isso, fãs de Dita lotam o dancing, preocupando Vermelho com o futuro do local.

  • Sábado, 18 de outubro
    Vermelho e Tamires pressionam Dita a resolver o impasse do dancing. Carmem descobre o namoro entre Candinho e Dita, o que enfurece Zulma. Lauro tenta acalmar Celso, que sofre com a falta de notícias de Estela. Asdrúbal suspeita que Celso não é pai de Samir. No dancing, fãs invadem o local para prestigiar Dita, que é ovacionada. Candinho observa a amada, encantado. Margarida comemora a vitória de Adamo Angel, seu pseudônimo, em um concurso de radionovela. Já Paixão segue desconfiado de Ernesto, e Estela e Túlio se beijam novamente. No fim, Túlio conhece Celso.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 7 diferenças entre os gatos das raças persa e himalaio

7 diferenças entre os gatos das raças persa e himalaio

Imagem - 4 maneiras de utilizar o açaí como pré-treino

4 maneiras de utilizar o açaí como pré-treino

Imagem - Veja protocolo de 14 dias para melhorar sono e saúde mental

Veja protocolo de 14 dias para melhorar sono e saúde mental

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor!

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais