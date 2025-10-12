'Êta Mundo Melhor!': Sandra arma novo golpe e Dita corre perigo nos capítulos de 13 a 18 de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 06:00
A próxima semana de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções, reviravoltas e perigos para os protagonistas da novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. De 13 a 18 de outubro, a vilã Sandra voltará a ameaçar Candinho, enquanto Dita corre risco de morte.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.