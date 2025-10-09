variedades

5 mitos sobre os tratamentos de câncer em animais de estimação

Eles ajudam a controlar o tumor, aliviar sintomas e oferecer mais qualidade de vida ao pet

Portal Edicase

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:43

Cães e gatos também podem desenvolver câncer Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Os animais de estimação também podem desenvolver câncer, e o cuidado preventivo é essencial para preservar a qualidade de vida deles. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), cerca de 45% das cachorras e 30% das gatas são acometidas pelo câncer de mama, um dos tipos mais comuns entre os pets .

“Embora o risco seja maior para animais mais velhos, cães e gatos jovens também podem ser diagnosticados com a doença, pois a genética e o ambiente influenciam o desenvolvimento do câncer em qualquer etapa da vida”, analisa Nazilton de Paula Reis Filho, médico-veterinário do Nouvet, centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo.

Consultas com veterinário e exames de rotina ajudam a identificar o estágio inicial da doença, favorecendo o prognóstico. Esse acompanhamento é ainda mais importante em animais com predisposição genética ou fatores de risco já conhecidos.

No entanto, ainda há muita desinformação em torno do tema. Por isso, a seguir, Nazilton de Paula Reis Filho esclarece os principais mitos sobre o tratamento do câncer de mama em animais de estimação. Confira!

1. O câncer é uma sentença de morte para o pet

Mito. Com o avanço da oncologia veterinária, o diagnóstico de câncer deixou de ser uma sentença de morte, e cães e gatos podem receber tratamentos independentemente do estágio da doença, do estado de saúde do animal e do prognóstico recebido. Mesmo nos casos sem cura, o tratamento pode trazer mais tempo e qualidade de vida para o pet .

“Sempre vale a pena tratar, mesmo se o animal estiver com a idade mais avançada. Muitos pets idosos respondem bem aos tratamentos disponíveis contra o câncer”, acrescenta Nazilton de Paula Reis Filho.

2. Só tumores grandes precisam ser removidos

Mito. Tumores pequenos também podem ser malignos, e a remoção cirúrgica pode ser aconselhada após a avaliação de um veterinário. A cirurgia é uma das principais formas de tratamento e, desde que aplicada corretamente, pode aumentar as chances de cura do animal.

3. A quimioterapia prejudica o animal

Mito. A quimioterapia é indicada para tratar tumores que não podem ser operados ou submetidos à radioterapia ou, ainda, que não responderam bem a esses tratamentos. Ela também controla a recidiva do tumor, o retorno da doença após o início do tratamento ou da regressão, e a progressão para metástase, quando se espalha para outros órgãos.

“A resposta do cão ou gato ao tratamento com quimioterapia vai depender de fatores individuais, sensibilidade das células de câncer e do protocolo que o médico utilizará. A boa notícia é que, diferentemente do tratamento em seres humanos, os pets têm maior tolerância à quimioterapia e acabam apresentando poucos efeitos colaterais ou, até mesmo, nenhum. Desse modo, na maioria dos casos, o cão ou gato continua se alimentando, brincando e dormindo normalmente”, comenta o especialista do Nouvet.

O tratamento não acelera a doença, mas melhora a qualidade de vida dos Crédito:

4. O tratamento do câncer pode acelerar a progressão da doença

Mito . Tratar o câncer não pode acelerar a doença. Os tratamentos como cirurgia, quimioterapia e radioterapia são fundamentais para controlar o tumor, aliviar sintomas e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes, inclusive nos casos mais avançados.

5. O tratamento para o câncer é sempre caro

Mito. Existem protocolos de tratamento para o câncer acessíveis para todos os casos. O ideal é que o tutor converse com o veterinário para entender qual é a melhor alternativa para o animal e para a sua realidade financeira.