João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

Cantor se apresenta no dia 14 de fevereiro no Palco Praia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:09

João Gomes se apresenta no Camarote pela primeira vez
João Gomes se apresenta no Camarote pela primeira vez Crédito: Divulgação

O cantor João Gomes fará parte da line-up de apresentações do Camarote Salvador no Carnaval 2026. Um dos maiores nomes do piseiro e do forró de vaquejada, o cantor vai se apresentar no Palco Praia, no dia 14 de fevereiro. Inclusive o artista é a primeira atração do Tiny Desk, versão brasileira do programa da NPR, que estreou nesta terça-feira (7).

João Gomes

João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais
1 de 8
João Gomes por Reprodução | Redes Sociais

Essa é a primeira vez que o artista se apresenta em um camarote no Camarote, e promete trazer sucessos como “Dengo”, “Meu pedaço de pecado”, “Aquelas coisas” e “Eu tenho a senha”.

De acordo com Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, para o próximo Carnaval, a equipe que organiza o Camarote Salvador pensa em “inovação, tanto estrutural quanto para o line-up”.

Nascido em Serrita, no interior de Pernambuco, João Gomes alcançou destaque nacional com o seu primeiro álbum “Eu tenho a senha”, com hits como “Meu pedaço de pecado”, “Se for amor”, “Eu tenho a senha” e “Aquelas coisas”.

Lançada em 2021, a obra chegou ao topo das faixas mais tocadas no Brasil do Spotify e garantiu ao artista o posto de único brasileiro entre os 50 mais tocados no mundo na plataforma. No ano seguinte, gravou seu primeiro DVD, no Marco Zero, em Recife, com participações de Vanessa da Mata, L7nnon e Fagner.

João Gomes ainda atingiu o marco de primeiro cantor de piseiro indicado ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” com “Raiz”. Em 2024 e 2025, foi indicado novamente na premiação para a mesma categoria com os álbuns “De Norte a Sul” e “Dominguinho”, respectivamente.

