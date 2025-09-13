Acesse sua conta
Bloco Coruja é confirmado no Carnaval de 2026

Anúncio foi feito nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 17:30

Ivete Sangalo comandou a pipoca no Campo Grande nesta terça
Ivete Sangalo comanda a pipoca no Campo Grande  Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Os fãs da cantora Ivete Sangalo podem ficar tranquilos: o bloco Coruja, comandado pela artista, foi confirmado no Carnaval de Salvador em 2026. O anúncio foi feito pelas redes sociais do bloco neste sábado (13). 

"Psiu, tem alguém por aí?", questiona a publicação no Instagram. As datas do desfile do bloco e o início das vendas, no entanto, ainda não foram anunciados. 

Neste ano, o bloco desfilou no sábado e na segunda de Carnaval. O abadá foi vendido por R$ 1.390 cada um dos dias. O pacote, para os foliões desfilarem os dois dias, custou R$ 2.502. 

Criado em 1963, o Coruja já contou com a participação de grandes nomes da música baiana e desde 2002 é comandado pela cantora Ivete Sangalo. 

