Grupo Clareou volta a se pronunciar sobre briga com Ivete Sangalo: 'Advogados estão vendo a situação'

Escolha do nome da turnê da cantora baiana virou alvo de ação por 'uso indevido da marca'

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:55

Grupo Clareou e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

O nome da nova turnê de Ivete Sangalo, intitulada "Ivete Clareou", acabou gerando uma disputa judicial entre a cantora baiana e o Grupo Clareou. A artista é acusada de "uso indevido da marca", já que o conjunto carioca tem o nome registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2010. Vocalista da banda, Branco se pronunciou sobre a situação, e negou querer se aproveitar da situação.

"Soubemos da turnê da Ivete por amigos, que viram, além do nome da turnê dela, uma logo parecida com a nossa. Muita gente que não conhece o processo de registro de marcas achou que a gente queria arrumar briga com Ivete ou proibi-la (de cantar). Não é nada disso. Não houve briga. É só sobre o uso do nome mesmo", disse Branco, em entrevista ao jornal Extra.

O músico falou que chegou a ser hostilizado por fãs da cantora após a polêmica vir à tona. "Fãs mais acalorados acharam que a gente estava querendo se aproveitar da situação. Mandaram um montão de mensagens (negativas). Mas também somos loucos pela Ivete. Tem gente pensando que vamos fazer turnê com ela", lamentou.

"Ainda não houve acordo, os advogados estão vendo a situação", completou o artista.

A polêmica começou após o Grupo Clareou contestar o uso do termo “Clareou” na nova turnê de samba de Ivete, em homenagem à Clara Nunes. O conjunto de samba acusa a artista de usar o termo de forma indevida, já que não possui qualquer participação ou vínculo com a turnê de Ivete Sangalo que usa um nome semelhante ao da banda.

“A utilização do termo ‘Clareou’ pela equipe da cantora se deu sem qualquer consulta ou autorização prévia ao grupo, que detém exclusividade sobre a marca ‘Clareou’ , em sua forma nominativa e mista, devidamente registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2010”, diz comunicado enviado pelo Grupo Clareou em julho.

Ainda de acordo com a equipe da banda, o registro junto ao INPI garante ao Grupo Clareou "o uso exclusivo da marca dentro da classe de Nice [classificação internacional de produtos e serviços] correspondente ao segmento de entretenimento e atividades musicais, o que abrange turnês, shows e eventos relacionados".

O que diz a equipe de Ivete Sangalo?

A Super Sounds, responsável pela turnê Ivete Clareou, afirmou em nota que o uso da marca Ivete Clareou é legítimo e que não há qualquer ligação com o grupo carioca. Segundo a empresa, a marca registrada no INPI é “Grupo Clareou” e não confere exclusividade sobre o uso da palavra “Clareou”, que é de uso comum e presente em diversas obras do samba brasileiro.

A Super Sounds declarou ainda ter tentado dialogar com o grupo, mas encerrou as tratativas após receber uma proposta de compensação financeira considerada “astronômica”.