Quer receber um dinheiro inesperado? Confira simpatias fáceis que podem ajudar

Giuliana Mancini
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:30
A vida é cheia de altos e baixos, e às vezes aquele dinheiro extra chega na hora certa para aliviar contas, realizar um desejo ou investir em algo importante. Para “chamar” essa sorte, algumas simpatias podem ser grandes aliadas, canalizando energia positiva e atraindo prosperidade. As dicas são do astrólogo João Bidu.
Moeda no sal grosso
Uma das mais conhecidas é a simpatia da moeda no sal grosso. Basta colocar uma moeda qualquer dentro de um copo com sal grosso e deixá-lo ao lado da cama durante a noite. No dia seguinte, guarde a moeda na carteira. Além de neutralizar energias negativas, acredita-se que essa prática abre espaço para que o dinheiro inesperado chegue.
Canela no bolso
Outra opção é a canela. Escreva seu nome completo em um pedaço de papel e polvilhe canela em pó por cima. Dobre o papel e carregue-o no bolso por três dias seguidos. A canela é vista como um ingrediente poderoso para atrair ganhos rápidos e pequenas surpresas financeiras.
Arroz no pote de vidro
Essa simpatia combina fartura e dinheiro. Coloque um punhado de arroz cru em um pote de vidro limpo e acrescente três moedas douradas de qualquer valor. Tampe o pote e deixe-o em um cantinho da casa, de preferência perto da porta de entrada. O arroz simboliza abundância e as moedas atraem dinheiro inesperado.
Vela verde
Acender uma vela verde também é uma prática popular. Coloque a vela em um pires e, enquanto queima, mentalize dinheiro chegando até você de forma leve e abençoada. Ao lado, coloque uma nota de qualquer valor dobrada. Quando a vela terminar, guarde a nota na carteira — ela se tornará um verdadeiro amuleto de prosperidade.