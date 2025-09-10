Acesse sua conta
Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro

Fases da Lua e posicionamento nos signos indicam as datas ideais para fortalecer, crescer ou manter o corte do cabelo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:26

Corte de cabelo
Corte de cabelo Crédito: Shutterstock/Reprodução

O calendário lunar é usado por muita gente para decidir o melhor momento de realizar certas atividades, como cortar o cabelo. A crença é que as fases da Lua influenciam não só nas marés e no campo gravitacional da Terra, mas também no corpo humano, incluindo o crescimento, a força e até o brilho dos fios.

Por isso, ficar de olho no ciclo lunar pode ajudar a decidir a melhor data para ir ao salão de beleza, seja com o objetivo de acelerar o crescimento do cabelo, manter o corte por mais tempo ou dar mais volume.

Para fortalecer o cabelo (saúde e volume):

  • Quarta - 10/9
  • Quinta - 11/9
  • Sexta - 12/9
  • Quarta - 17/9
  • Quinta - 18/9
  • Sexta - 19/9 
  • Sábado - 20/9

Para que o cabelo cresça mais rápido:

  • Domingo - 21/9
  • Segunda - 22/9
  • Terça - 23/9
  • Sexta - 26/9
  • Sábado - 27/9
  • Domingo - 28/9
  • Segunda - 29/9 
  • Terça - 30/9

Para manter o comprimento por mais tempo:

  • Quarta - 10/9
  • Quinta - 11/9 
  • Sexta - 12/9

As fases lunares ajudam a entender melhor essas recomendações. O quarto crescente, por exemplo, é conhecido por favorecer o crescimento acelerado, sendo indicado para quem deseja fios mais longos em menos tempo. A Lua cheia, por sua vez, costuma ser associada à regeneração e ao brilho, trazendo mais vitalidade para o cabelo e aumentando a sensação de volume. Já o quarto minguante desacelera o crescimento, ótimo para quem prefere cortes curtos que durem mais tempo sem precisar de manutenção constante.

Por outro lado, a Lua nova é considerada a fase menos favorável, já que, segundo a tradição, pode enfraquecer a fibra capilar e até favorecer a queda.

Além das fases, a astrologia também acrescenta outra camada de interpretação: o signo em que a Lua está no momento do corte. Em setembro de 2025, a Lua cheia acontece em Peixes, e cortar o cabelo nesse período pode não ser a melhor ideia, já que os fios ficam mais porosos, com tendência ao frizz e resultados imprevisíveis em tratamentos mais fortes. Na fase minguante, que cai em Gêmeos, também não se recomenda uma mudança radical, pois o cabelo pode perder definição e crescer de maneira irregular.

Já a Lua nova em Virgem traz uma energia de ordem e precisão, o que favorece cortes mais estruturados e saudáveis, ideais para quem busca um visual bem definido. Por fim, o mês se encerra com o quarto minguante em Capricórnio, considerado excelente para fortalecer os fios e estimular um crescimento sólido e duradouro — ótimo para quem deseja um cabelo mais cheio e resistente a longo prazo.

