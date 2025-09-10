Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:26
O calendário lunar é usado por muita gente para decidir o melhor momento de realizar certas atividades, como cortar o cabelo. A crença é que as fases da Lua influenciam não só nas marés e no campo gravitacional da Terra, mas também no corpo humano, incluindo o crescimento, a força e até o brilho dos fios.
Por isso, ficar de olho no ciclo lunar pode ajudar a decidir a melhor data para ir ao salão de beleza, seja com o objetivo de acelerar o crescimento do cabelo, manter o corte por mais tempo ou dar mais volume.
Os signos no amor
Para fortalecer o cabelo (saúde e volume):
Para que o cabelo cresça mais rápido:
Para manter o comprimento por mais tempo:
Veja as características dos signos
As fases lunares ajudam a entender melhor essas recomendações. O quarto crescente, por exemplo, é conhecido por favorecer o crescimento acelerado, sendo indicado para quem deseja fios mais longos em menos tempo. A Lua cheia, por sua vez, costuma ser associada à regeneração e ao brilho, trazendo mais vitalidade para o cabelo e aumentando a sensação de volume. Já o quarto minguante desacelera o crescimento, ótimo para quem prefere cortes curtos que durem mais tempo sem precisar de manutenção constante.
Por outro lado, a Lua nova é considerada a fase menos favorável, já que, segundo a tradição, pode enfraquecer a fibra capilar e até favorecer a queda.
Além das fases, a astrologia também acrescenta outra camada de interpretação: o signo em que a Lua está no momento do corte. Em setembro de 2025, a Lua cheia acontece em Peixes, e cortar o cabelo nesse período pode não ser a melhor ideia, já que os fios ficam mais porosos, com tendência ao frizz e resultados imprevisíveis em tratamentos mais fortes. Na fase minguante, que cai em Gêmeos, também não se recomenda uma mudança radical, pois o cabelo pode perder definição e crescer de maneira irregular.
Já a Lua nova em Virgem traz uma energia de ordem e precisão, o que favorece cortes mais estruturados e saudáveis, ideais para quem busca um visual bem definido. Por fim, o mês se encerra com o quarto minguante em Capricórnio, considerado excelente para fortalecer os fios e estimular um crescimento sólido e duradouro — ótimo para quem deseja um cabelo mais cheio e resistente a longo prazo.