Ivete Sangalo reage a pergunta invasiva sobre Marcelinho: 'Que meninas?'

Cantora se surpreendeu com questionamento sobre vida amorosa do filho de 15 anos

Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:49

Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho Crédito: Reprodução

Em entrevista ao *Fofocalizando*, Ivete Sangalo reagiu com bom humor a perguntas sobre a vida amorosa de seu filho mais velho, Marcelo, de 15 anos.

Surpresa com a abordagem, a cantora respondeu entre risos: "É o que? Quem que está perguntando? Que meninas?" e completou: "Que meninas? Conta para mim… querendo saber da vida alheia".

Veja o momento da pergunta e a reação de Ivete:

