Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo reage a pergunta invasiva sobre Marcelinho: 'Que meninas?'

Cantora se surpreendeu com questionamento sobre vida amorosa do filho de 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:49

Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho Crédito: Reprodução

Em entrevista ao *Fofocalizando*, Ivete Sangalo reagiu com bom humor a perguntas sobre a vida amorosa de seu filho mais velho, Marcelo, de 15 anos.

Surpresa com a abordagem, a cantora respondeu entre risos: "É o que? Quem que está perguntando? Que meninas?" e completou: "Que meninas? Conta para mim… querendo saber da vida alheia".

Veja o momento da pergunta e a reação de Ivete:

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
1 de 5
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais

O repórter continuou provocando ao perguntar se Ivete estava preparada para ser sogra. Ela rebateu imediatamente: "Eu não estou preparada para perguntas assim como a sua, imagina ser sogra", arrancando risadas e mostrando seu jeito espontâneo mesmo diante de questionamentos constrangedores.

Leia mais

Imagem - Alice Wegmann faz primeira aparição pública com o namorado, sobrinho-neto de Oscar Niemeyer

Alice Wegmann faz primeira aparição pública com o namorado, sobrinho-neto de Oscar Niemeyer

Imagem - Quem saiu do 'Estrela da Casa'? Eliminação gera polêmica e fãs sugerem boicote

Quem saiu do 'Estrela da Casa'? Eliminação gera polêmica e fãs sugerem boicote

Imagem - Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

Mais recentes

Imagem - Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é

Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é
Imagem - Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves

Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves
Imagem - É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua