Ivete Sangalo reage a pergunta invasiva sobre Marcelinho: 'Que meninas?'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:49
Em entrevista ao *Fofocalizando*, Ivete Sangalo reagiu com bom humor a perguntas sobre a vida amorosa de seu filho mais velho, Marcelo, de 15 anos.
Surpresa com a abordagem, a cantora respondeu entre risos: "É o que? Quem que está perguntando? Que meninas?" e completou: "Que meninas? Conta para mim… querendo saber da vida alheia".
Veja o momento da pergunta e a reação de Ivete:
Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady
O repórter continuou provocando ao perguntar se Ivete estava preparada para ser sogra. Ela rebateu imediatamente: "Eu não estou preparada para perguntas assim como a sua, imagina ser sogra", arrancando risadas e mostrando seu jeito espontâneo mesmo diante de questionamentos constrangedores.