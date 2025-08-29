Quem saiu do 'Estrela da Casa'? Eliminação gera polêmica e fãs sugerem boicote

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:54
A estreia do Festival do "Estrela da Casa" nesta quinta-feira (28/08) trouxe emoção e polêmica. Bea, Biahh Cavalcante e Nirah disputaram a primeira eliminação da temporada, e os fãs do programa rapidamente reagiram ao resultado.
Nirah interpretou “K.O”, de Pabllo Vittar, mas não conseguiu convencer o público e o júri técnico, encerrando sua participação após receber média 8,29. Com isso, Bea (8,52) e Biahh (8,54) seguiram na competição.
Primeira eliminação do Estrela da Casa
O júri técnico, formado por Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serra, teve papel decisivo: Bea foi salva por eles, enquanto as demais participantes foram avaliadas apenas pela média das notas.
Nas redes sociais, fãs questionaram a eliminação, com comentários sobre suposto boicote e injustiça: “Nirah merecia continuar, nota baixa foi um erro”, escreveu um internauta. A repercussão mostra que, mesmo na primeira semana, a temporada já promete debates acalorados sobre escolhas do júri e preferências do público.