Quem saiu do 'Estrela da Casa'? Eliminação gera polêmica e fãs sugerem boicote

Bea, Biahh e Nirah disputaram a primeira eliminação do "Estrela da Casa"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:54

Ana Clara e Michel Teló comandam o
Ana Clara e Michel Teló comandam o "Estrela da Casa" Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A estreia do Festival do "Estrela da Casa" nesta quinta-feira (28/08) trouxe emoção e polêmica. Bea, Biahh Cavalcante e Nirah disputaram a primeira eliminação da temporada, e os fãs do programa rapidamente reagiram ao resultado.

Nirah interpretou “K.O”, de Pabllo Vittar, mas não conseguiu convencer o público e o júri técnico, encerrando sua participação após receber média 8,29. Com isso, Bea (8,52) e Biahh (8,54) seguiram na competição.

Primeira eliminação do Estrela da Casa

Nirah foi eliminada com média 8,29 por Reprodução/TV Globo
Primeira eliminação do Estrela da Casa por Reprodução/TV Globo
Primeira eliminação do Estrela da Casa por Reprodução/TV Globo
1 de 3
Nirah foi eliminada com média 8,29 por Reprodução/TV Globo

O júri técnico, formado por Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serra, teve papel decisivo: Bea foi salva por eles, enquanto as demais participantes foram avaliadas apenas pela média das notas.

Nas redes sociais, fãs questionaram a eliminação, com comentários sobre suposto boicote e injustiça: “Nirah merecia continuar, nota baixa foi um erro”, escreveu um internauta. A repercussão mostra que, mesmo na primeira semana, a temporada já promete debates acalorados sobre escolhas do júri e preferências do público.

