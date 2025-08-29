Acesse sua conta
Alice Wegmann faz primeira aparição pública com o namorado, sobrinho-neto de Oscar Niemeyer

Atriz de "Vale Tudo" surge pela primeira vez em evento público ao lado de Luiz Guilherme Niemeyer

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:23

Alice Wegmann é vista pela primeira vez em público com LG
Alice Wegmann é vista pela primeira vez em público com LG Crédito: Reprodução

Alice Wegmann, que interpreta Solange Duprat no remake de “Vale Tudo”, chamou atenção em uma festa de pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao chegar acompanhada do namorado Luiz Guilherme Niemeyer. Conhecido como LG, ele é produtor cultural e sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer.

Discreto como a atriz, Luiz Guilherme fez sua primeira aparição pública ao lado de Alice. O casal posou para os fotógrafos, esbanjando sorrisos e estilo: Alice optou por um look verde musgo, enquanto LG vestiu camisa e calça branca.

Alice Wegmann

Alice Wegmann por Reprodução
Alice Wegmann por Reprodução
Alice Wegmann por Reprodução
Internautas compararam Alice Wegmann à Wandinha Addams por Reprodução/Redes Sociais
Peça usada por Alice Wegmann lembra muito a vestimenta da personagem de 'A Família Addams' por Reprodução/Redes Sociais
Alice Wegmann por Reprodução
Peça usada por Alice Wegmann lembra muito a vestimenta da personagem de 'A Família Addams' por Reprodução/Redes Sociais
Alice Wegmann por Reprodução
Internautas compararam Alice Wegmann à Wandinha Addams por Reprodução
1 de 9
Alice Wegmann por Reprodução

Apaixonada, a atriz já havia comentado sobre o relacionamento. Em entrevista ao site Quem, ela revelou: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado".

O namoro do casal veio à tona em junho, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro, mas desde então mantêm uma relação discreta, evitando aparições públicas frequentes.

