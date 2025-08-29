Alice Wegmann faz primeira aparição pública com o namorado, sobrinho-neto de Oscar Niemeyer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:23
Alice Wegmann, que interpreta Solange Duprat no remake de “Vale Tudo”, chamou atenção em uma festa de pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao chegar acompanhada do namorado Luiz Guilherme Niemeyer. Conhecido como LG, ele é produtor cultural e sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer.
Discreto como a atriz, Luiz Guilherme fez sua primeira aparição pública ao lado de Alice. O casal posou para os fotógrafos, esbanjando sorrisos e estilo: Alice optou por um look verde musgo, enquanto LG vestiu camisa e calça branca.
Alice Wegmann
Apaixonada, a atriz já havia comentado sobre o relacionamento. Em entrevista ao site Quem, ela revelou: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado".
O namoro do casal veio à tona em junho, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro, mas desde então mantêm uma relação discreta, evitando aparições públicas frequentes.