NOVO CASAL

Alice Wegmann faz primeira aparição pública com o namorado, sobrinho-neto de Oscar Niemeyer

Atriz de "Vale Tudo" surge pela primeira vez em evento público ao lado de Luiz Guilherme Niemeyer

Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:23

Alice Wegmann é vista pela primeira vez em público com LG Crédito: Reprodução

Alice Wegmann, que interpreta Solange Duprat no remake de “Vale Tudo”, chamou atenção em uma festa de pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao chegar acompanhada do namorado Luiz Guilherme Niemeyer. Conhecido como LG, ele é produtor cultural e sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer.

Discreto como a atriz, Luiz Guilherme fez sua primeira aparição pública ao lado de Alice. O casal posou para os fotógrafos, esbanjando sorrisos e estilo: Alice optou por um look verde musgo, enquanto LG vestiu camisa e calça branca.

Apaixonada, a atriz já havia comentado sobre o relacionamento. Em entrevista ao site Quem, ela revelou: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado".