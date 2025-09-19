ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Cantor americano famoso fará show no Carnaval de Salvador 2026

Grande nome da R&B está em entre os artistas que se apresentarão na maior festa de rua do mundo

19 de setembro de 2025

Ne Yo é um dos grandes nomes do R&B Crédito: Divulgação

Do mundo para o Carnaval de Salvador! Assim como os cantores baianos e o Axé Music ganharam o planeta, as atrações internacionais também buscam na capital mais negra fora da África um palco para se conectar. Em 2026, será a vez do famoso cantor americano Ne-Yo brilhar no Carnaval soteropolitano.

Um dos grandes nomes do R&B será a atração principal da segunda-feira de Carnaval do Camarote Salvador. O ícone norte-americano vai retornar à festa baiana em 16 de fevereiro apresentando seus melhores hits, como “So Sick”, “Sexy Love”, “Closer” e “Miss Independent” no palco Praia. Ne-Yo já se apresentou na maior festa de rua do mundo lá em 2013.

Esta será a segunda vez que o ritmo envolvente de Ne-Yo encontra a maior festa de rua do mundo. Em 2013, Ne-Yo agitou os foliões do Camarote Salvador com as músicas presentes no álbum “R.E.D”, recém lançado à época, e muitos de seus consagrados clássicos. O cantor encerrou o último dia do evento, performando o sucesso “Give Me Everything” durante a tradicional chuva de balões da maior festa de Carnaval do Brasil.

Quem é Ne-Yo?

Nascido em Arkansas, no Sudeste dos Estados Unidos, Ne-Yo lançou seu primeiro álbum há duas décadas. Em 2005, estourou nas paradas globais com “In My Own Words”, apresentando ao público canções como “So Sick” e “Sexy Love”. Já na primeira semana, ficou na primeira posição da Billboard 200 e vendeu mais de 300 mil cópias do CD.

O sucesso apoteótico do primeiro álbum foi só o começo de uma trajetória brilhante, que se seguiu com diversos álbuns como “Because Of You” (2006), “Year Of The Gentleman” (2007), “Non-Fiction” (2015) e “Self Explanatory” (2022). Com seu talento, venceu diversas premiações musicais, inclusive a mais importante – Grammy Awards –, em três categorias.

Ao longo dos anos, conquistou o público brasileiro com suas composições, entre elas a homônima “Because Of You”, “Addicted”, “Do You”, “Go On Girl”, “Closer”, “Miss Independent”, “Mad”, “Beautiful Monster” e “Let Me Love You”.

Além dele, grande nomes do Axé Music e do pagode também já estão confirmados no line-up da próxima edição do Camarote Salvador, como Bell Marques e Léo Santana.