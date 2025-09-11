Acesse sua conta
Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de samba no Carnaval 2026

A musa do Boi Garantido terá seu percurso e raízes celebrados no próximo Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:17

Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de escola de samba no Carnaval 2026
Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de escola de samba no Carnaval 2026 Crédito: Divulgação

A ex-BBB e influenciadora digital Isabelle Nogueira, 32 anos, será a grande homenageada da Escola de Samba Presidente Vargas no Carnaval 2026 de Manaus. A escola, sediada no bairro onde a modelo nasceu, anunciou a escolha do enredo em suas redes sociais, exaltando a trajetória da manaura: "Isabelle Nogueira é a nossa homenageada, símbolo da cultura do Amazonas, uma guerreira amazônica que levou a sua raiz, sua gente e sua história para o Brasil inteiro e além das fronteiras", publicou a agremiação.

O tema do desfile será “Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica”, ressaltando a força e a história da artista. Em vídeo divulgado, Isabelle emocionou-se ao falar sobre suas origens: "Foi aqui, na Matinha, que tudo aconteceu. Esse chão que me viu nascer hoje me viu honrar minhas raízes. Aqui aprendi que o samba é mais do que dança, é identidade, é resistência e muito amor".

A Presidente Vargas retorna ao Grupo Especial do Carnaval de Manaus após conquistar o título do Grupo de Acesso A no Carnaval 2025, com o enredo “Águas e Florestas - Os Encantos do Sul de Roraima”, somando 268,20 pontos. Isabelle, que também já atuou como musa da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro, disse estar motivada e orgulhosa com a homenagem: "É a escola do bairro onde cresci, com muitas histórias para contar. É gratificante mostrar que o Amazonas tem um Carnaval vibrante, com artistas e escolas incríveis".

Além da participação no "Big Brother Brasil", Isabelle é cunhã-poranga do Boi Garantido, reforçando sua ligação com as tradições culturais e carnavalescas do estado. A homenagem promete celebrar não apenas sua trajetória pessoal, mas também a força e identidade do povo amazonense.

