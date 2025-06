VENCEU

Isabelle Nogueira vence ação na Justiça após ser acusada de trair Matteus

Segundo os autos, as mensagens violaram a honra e a imagem da ex-participante do BBB 24

Isabelle Nogueira venceu na Justiça uma ação contra o Facebook, após ser alvo de acusações de traição durante o fim de seu relacionamento com Matteus Amaral. A decisão, proferida em 30 de maio, determinou que a plataforma apresente, em até 15 dias, os dados completos de dois perfis que propagaram ofensas contra a ex-BBB.>

A influenciadora processou a empresa alegando que os perfis @al.amir3589 e @amarildosiqueirada usaram o anonimato para espalhar comentários ofensivos, com informações falsas sobre sua vida pessoal. Segundo os autos, as mensagens violaram a honra e a imagem da ex-participante do BBB 24.>