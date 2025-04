SEGUIU EM FRENTE

Após fim de noivado com Isabelle, ex-BBB Matteus Amaral assume nova namorada

Romance entre ex-BBB e estudante de medicina começou no fim de fevereiro

O ex-BBB24 Matteus Amaral virou a página de vez após o fim do noivado com ex-BBB Isabelle Nogueira e assumiu uma nova namorada. Trata-se da estudante de medicina Anna Júlia Ferreira, com quem começou a se envolver pouco tempo após o término. O romance foi oficializado durante um evento na última sexta-feira (4). >