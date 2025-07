MALHA FINA

Tricotar e costurar fortalecem o cérebro e combatem solidão, confirma estudo

Hobbies manuais melhoram cognição, reduzem ansiedade e incentivam laços sociais.

Quem diria que agulhas e linhas poderiam ser tão poderosas? Um estudo publicado no British Journal of Occupational Therapy comprova que tricô e costura fazem bem à saúde mental.

Mindfulness com agulhas

A concentração exigida no tricô induz ao mindfulness, estado que acalma a mente. Com menos cortisol no corpo, o estresse diminui significativamente.