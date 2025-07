A UMA TEMPORADA DO FIM

Cacau Protásio deixa 'Vai que Cola' após 13 anos: 'Pra sempre no coração'

Atriz informou que não fará parte da 14ª e última temporada; comunicado foi publicado nesta terça-feira (1)

Elis Freire

Publicado em 1 de julho de 2025 às 21:46

Cacau Protásio em "Vai que Cola" Crédito: Reprodução

A atriz e humorista Cacau Protásio anunciou que não faz mais parte do elenco de "Vai Que Cola", programa humorístico do Multishow, após 13 temporadas no ar. O anúncio foi feito por meio de nota oficial publicada nas redes sociais nesta terça-feira (1). A decisão ocorre após rumores de uma denúncia de Samantha Schmütz contra Cacau ao compliance da Globo.>

Cacau se despediu do programa com gratidão e não detalhou motivação da saída. “O Vai Que Cola foi um momento muito feliz na minha vida. Aprendi muito, tive a oportunidade de atuar ao lado de grandes atores e de conviver com profissionais incríveis, dentro e fora do palco. Sou muito grata por ter levado, durante tanto tempo, alegria para a casa das pessoas através da Terezinha, personagem que vai ficar para sempre no meu coração. Obrigada a todos que estiveram comigo nessa jornada", afirmou Protásio. >

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, recentemente, Samantha teria prestado queixa e feitos comentários maldosos sobre Cacau Protásio ao setor de ética após a colega passar mal no estúdio — o que levou a suspensão das gravações, mesmo com a plateia já toda posicionada. >

Apesar da saída de "Vai que Cola", que terá apenas mais uma temporada, o comunicado garante que a atriz segue com novos projetos na Globo. Cacau estará em breve no filme A Sogra Perfeita 2 e também nos longas Os Farofeiros 3. Outra produção ainda inédita nos Estúdios Globo também contará com a atriz no elenco. >