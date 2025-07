TELEVISÃO

'Dona de Mim': novela terá novo vilão infiltrado na mansão dos Boaz

Ao lado de Jaques personagem provocará um princípio de incêndio

Após se declarar para Filipa (Cláudia Abreu) e ser rejeitado, Danilo pede demissão do cargo de motorista de Abel (Tony Ramos). Mas sua saída é temporária: ele logo retorna à casa, desta vez como motorista de Rosa (Suely Franco), após convencer Abel a lhe dar uma nova chance.>

Primeiro ato como vilão

A primeira ação de Danilo após retornar à casa será planejada para desestabilizar Rosa. Sabendo que a matriarca está nos estágios iniciais do Alzheimer, ele provoca um princípio de incêndio na mansão ao deixar um pano pegando fogo na cozinha. A cena ocorre justamente no momento em que uma assistente social visita o local para avaliar as condições de convivência de Sofia (Elis Cabral), neta de Abel.>