Febre aftosa pode infectar crianças? Entenda diagnóstico da filha de Tays Reis

Cantora contou que médico diagnosticou inicialmente a sua filha Pietra com a doença que afeta bovinos, caprinos e outros animais

Elis Freire

Publicado em 1 de julho de 2025 às 18:57

Tays Reis e filha Pietra Crédito: Reprodução

Em desabafo nas redes sociais, a cantora Tays Reis relatou que a sua filha Pietra, fruto do relacionamento com o cantor Biel, foi diagnosticada inicialmente por um médico com febre aftosa. Com feridas na boca, bolhas nas mãos e nos pés, a infecção que afetava a criança com era na verdade a Síndrome Mão-Pé-Boca, infecção viral comum em crianças e altamente contagiosa.>

“Eu nunca vi isso na minha vida. Febre aftosa é o que dá em animal. Existe gripe aftosa que dá em criança? O médico está certo ou errado? Agora fiquei confusa, gente", disse a ex-A Fazenda abalada com a primeira suspeita. Mas, então, febre aftosa realmente pode infectar crianças como o profissional teria dito à Tayla? O CORREIO conversou com o médico infectologista Fábio Amorim para esclarecer essa preocupação.>

De acordo com o especialista, a chance é próxima de 0. Ele que trabalha no Hospital Couto Maia, em Salvador, explicou que já lidou com casos em humanos, mais em situações extremamente específicas. Neste caso, se tratavam de trabalhadores rurais responsáveis por aplicar vacinas contra a febre aftosa em bovinos, caprinos e suínos que acabaram se auto aplicando o material e então, contraindo o vírus atenuado. >

"Dos casos de a gente tomar alguma providência com humanos em relação à febre aftosa tem que haver uma relação epidemiológica muito forte. Trabalhadores que injetaram vacina na mão... uma criança com febre aftosa?! Só se ela lamber uma vaca!", relatou Fábio. >

O infectologista explicou que caso essas pessoas infectadas tivessem problemas de imunidade poderiam sim desenvolver alguns sintomas típicos da febre aftosa. Porém, o profissional salientou que em crianças que não tem contato íntimo com animais não podem contrair a condição. >

O que é febre aftosa?

De acordo com material do Plano de Saúde Animal do Governo Federal, q febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento aftas, principalmente, na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. Ainda segundo o documento, a doença é causada por um vírus, com sete tipos diferentes, que pode se espalhar rapidamente, caso as medidas de controle e erradicação não sejam adotadas logo após sua detecção.>