Entenda o que é o herpes ocular e como prevenir a doença

Alguns cuidados são importantes para evitar que o vírus prejudique a saúde dos olhos

“O vírus do herpes simples (HSV) é mais conhecido por causar bolhas e feridas nos lábios, mas ele também se manifesta em outros locais, como nariz, áreas da face ou região genital. No caso do herpes ocular, além de afetar a córnea, ele também pode, num primeiro contato, cursar com uma conjuntivite ou com vesículas em pálpebras”, completa a Dra. Camila Moraes, oftalmologista especialista em córnea do HOPE, Hospital de Olhos de Pernambuco da rede Vision One. >