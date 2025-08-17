Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista de app nega envolvimento na morte de mulheres em Ilhéus e relata ameaças: 'Desesperado'

William diz que boatos circularam em grupos na cidade com foto de seu perfil; polícia ainda não tem suspeito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 10:33

William Santos Souza procurou delegacia
William Santos Souza procurou delegacia Crédito: Reprodução

O motorista de aplicativo William Santos Souza, de 36 anos, buscou a polícia para registrar um boletim de ocorrência depois que seu nome começou a ser associado nas redes sociais como suspeito pelo assassinato de três mulheres em Ilhéus, no Sul da Bahia. William nega qualquer envolvimento com o crime. A Polícia Civil, até agora, não identificou nenhum suspeito.

O motorista gravou um vídeo em que afirma que fotos de seu perfil em uma plataforma de transporte estão circulando em grupos de WhatsApp em Ilhéus, apontando-o como o responsável pelo triplo homicídio.

Os corpos de Alexandra Oliveira Suzart, 45, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, e da filha desta última, Mariana Bastos da Silva, 20, foram achados no sábado (16) em uma área de mata no bairro Jardim Atlântico. As três estavam desaparecidas desde a véspera, quando saíram para passear com um cachorro na Praia dos Milionários.

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus

Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
1 de 6
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução

"Estou nessa noite na delegacia porque alguém infelizmente teve a boa vontade de sair postando um print de minha conta como se eu fosse o criminoso que ocasionou aquela tragédia na Zona Sul", diz ele no vídeo. "Vim aqui na delegacia dar uma queixa, fazer minha defesa e dizer que não tenho nada a ver com isso. Não conheço esse pessoal que foi assassinado, tenho álibi de onde eu estava ontem o dia todo, tenho testemunha", relata o motorista.

William ressalta que boatos do tipo são perigosos e diz que recebeu ameaças. "Esse tipo de brincadeira é sacanagem, por causa de um negócio desses você acaba estragando a vida de um cidadão de bem. Podia estar rodando, ganhando meu dinheiro, mas tenho que fazer registro da ocorrência aqui para me resguardar. Vou fazer o que agora? Cheio de ameaça em cima de mim. Recebi mais de não sei quantas mensagens no Whatsapp me perguntando oq eu tinha acontecido, e nem eu sabia. Está todo mundo de minha família desesperado", acrescenta. 

A Polícia Civil não identificou nenhum suspeito até o momento e ninguém foi preso. "A família já tinha registrado ocorrência do desaparecimento e diligências estavam em curso para localizar as vítimas. Imagens de câmeras de segurança da região serão coletadas e analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação dos autores do crime. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas", diz nota da corporação. 

Leia mais

Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Imagem - Três mulheres são encontradas mortas após saírem para passear com cachorro no sul da Bahia

Três mulheres são encontradas mortas após saírem para passear com cachorro no sul da Bahia

Mais recentes

Imagem - Câmeras registram últimos momentos de trio de mulheres na praia antes de sumiço e morte na Bahia

Câmeras registram últimos momentos de trio de mulheres na praia antes de sumiço e morte na Bahia
Imagem - Corredores fazem homenagem a maratonista atropelado na Pituba

Corredores fazem homenagem a maratonista atropelado na Pituba
Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia
01

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Água doce ou salgada? Conheça 10 praias onde o mar encontra o rio
03

Água doce ou salgada? Conheça 10 praias onde o mar encontra o rio

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
04

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história