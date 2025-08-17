VÍDEO

Motorista de app nega envolvimento na morte de mulheres em Ilhéus e relata ameaças: 'Desesperado'

William diz que boatos circularam em grupos na cidade com foto de seu perfil; polícia ainda não tem suspeito

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 10:33

William Santos Souza procurou delegacia Crédito: Reprodução

O motorista de aplicativo William Santos Souza, de 36 anos, buscou a polícia para registrar um boletim de ocorrência depois que seu nome começou a ser associado nas redes sociais como suspeito pelo assassinato de três mulheres em Ilhéus, no Sul da Bahia. William nega qualquer envolvimento com o crime. A Polícia Civil, até agora, não identificou nenhum suspeito.

O motorista gravou um vídeo em que afirma que fotos de seu perfil em uma plataforma de transporte estão circulando em grupos de WhatsApp em Ilhéus, apontando-o como o responsável pelo triplo homicídio.

Os corpos de Alexandra Oliveira Suzart, 45, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, e da filha desta última, Mariana Bastos da Silva, 20, foram achados no sábado (16) em uma área de mata no bairro Jardim Atlântico. As três estavam desaparecidas desde a véspera, quando saíram para passear com um cachorro na Praia dos Milionários.

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus 1 de 6

"Estou nessa noite na delegacia porque alguém infelizmente teve a boa vontade de sair postando um print de minha conta como se eu fosse o criminoso que ocasionou aquela tragédia na Zona Sul", diz ele no vídeo. "Vim aqui na delegacia dar uma queixa, fazer minha defesa e dizer que não tenho nada a ver com isso. Não conheço esse pessoal que foi assassinado, tenho álibi de onde eu estava ontem o dia todo, tenho testemunha", relata o motorista.

William ressalta que boatos do tipo são perigosos e diz que recebeu ameaças. "Esse tipo de brincadeira é sacanagem, por causa de um negócio desses você acaba estragando a vida de um cidadão de bem. Podia estar rodando, ganhando meu dinheiro, mas tenho que fazer registro da ocorrência aqui para me resguardar. Vou fazer o que agora? Cheio de ameaça em cima de mim. Recebi mais de não sei quantas mensagens no Whatsapp me perguntando oq eu tinha acontecido, e nem eu sabia. Está todo mundo de minha família desesperado", acrescenta.