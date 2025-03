EX-BBBs

Traição? Matteus Amaral mandou mensagem para Deniziane durante namoro com Isabelle Nogueira

Deniziane Ferreira revelou que o ex-BBB entrou em contato com ela enquanto ainda estava com Isabelle Nogueira

“Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, um pouquinho antes do dia 2 de maio. Só me desejou felicitações, mas eu nunca respondi. Acredito que ele já estava namorando e, por respeito aos dois, achei que não precisava ser respondido. Só visualizei e deixei quieto. Não é uma pessoa com quem tenho contato aqui fora”, afirmou Deniziane.>