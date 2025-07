SUSTO

Influencer que tosse e suor descobriu que estava com câncer agressivo: 'Podia morrer em 24h'

Rafaela Ribeiro chegou a ficar em coma por nove dias

A influenciadora Rafaela Ribeiro, de 24 anos, conta que perdeu 17 quilos em poucas semanas no início de 2024, mas não imaginava que esse seria o primeiro sinal de um linfoma não Hodgkin agressivo que quase a matou. “Eu achava que estava tudo bem, só emagrecendo rápido. Nem cogitava algo mais sério”, diz. Ela também teve tosse seca, dores nas costas, suor noturno e coceira pelo corpo, mas os médicos chegaram a desconsiderar os sintomas. “Diziam que eu estava exagerando ou queria atestado”, relata.>

Os sinais se intensificaram entre março e maio, quando ínguas no pescoço e axilas surgiram, e Rafaela passou a ter dificuldade para engolir. Foi só depois de procurar atendimento particular que exames revelaram tumores espalhados pelo tronco e pescoço. A biópsia confirmou um linfoma não Hodgkin de grandes células B, um tipo raro e agressivo da doença.>

“Estavam me esmagando por dentro. Meu esôfago foi comprimido e o coração parecia tomado, mas era só a pressão dos tumores”, lembra. O tratamento começou com um protocolo de seis sessões de quimioterapia, mas a gravidade exigiu 17. Durante a internação, ela contraiu uma superbactéria hospitalar, teve uma infecção generalizada e ficou entubada em coma por nove dias. “Disseram ao meu marido que eu podia morrer em 24 horas. Por milagre, sobrevivi”, conta.>

Ver essa foto no Instagram

A melhora inesperada após o coma permitiu que novas sessões de quimio fossem aplicadas, levando à remissão da doença. Agora, Rafaela aguarda a terapia celular CAR-T, uma alternativa ao transplante de medula, com menos risco de recaída. O tratamento é complexo e ainda não foi liberado pelo SUS para todos os casos.>

Especialistas explicam que o linfoma não Hodgkin de grandes células B se espalha com rapidez e exige diagnóstico precoce. “É um câncer altamente agressivo, mas com grandes chances de cura se tratado cedo”, explica o oncologista Jorge Abissamra Filho. Já o hematologista Roberto Luiz da Silva ressalta que não existe rastreamento eficaz para esse tipo de câncer: “É preciso atenção aos sinais do corpo e avaliação médica diante de sintomas persistentes.”>