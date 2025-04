VEJA A HISTÓRIA

Com ajuda do ChatGPT, mulher descobre diagnóstico de câncer antes dos médicos

Clarissa conta como chegou ao diagnóstico e como se sentiu acolhida por tecnologia

A social media Clarissa Benatti Silva, de 38 anos, descobriu seu diagnóstico de câncer com ajuda do ChatGPT, antes mesmo dos médicos cravarem qual era a doença. Ela, que luta contra a doença desde janeiro deste ano, explica como tudo aconteceu.>

"Além de me ajudar a entender o diagnóstico, o ChatGPT também me deu algo que mudou totalmente minha experiência como paciente: segurança. Conforme os médicos pediam os exames, eu já sabia o porquê. O ChatGPT me explicava quais exames costumam ser feitos antes, durante e depois do tratamento. Então, quando a equipe solicitava algo, eu já tinha lido sobre, já entendia a lógica", iniciou.>

"E o mais incrível? Tudo que o ChatGPT me dizia batia exatamente com o que minha equipe médica explicava. Isso não só me tranquilizava… como me fazia confiar ainda mais no caminho que estávamos seguindo. O diagnóstico que ele antecipou foi confirmado depois: Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB)", seguiu.>