Apresentadora revela que era agredida por padrasto na infância: 'Era muito violento'

Ela conta que sua mãe era agredida na sua frente

A apresentadora da Rede TV!, Daniela Albuquerque, lembrou as dores que viveu durante a infância, quando foi vítima de violência doméstica. No desabafo, ela contou que seu padrasto era alcoólatra e muito violento, e que agredia sua mãe e irmãos.>

“Minha mãe era casada com esse homem, e ele era muito violento. Batiam em mim, nos meus irmãos, na minha mãe. Ele era alcoólatra, chegava em casa e jogava as panelas”, relatou a apresentadora ao podcast Bispa Sonia Talks. Ela disse ainda que lembra que o padrasto, apesar de saber cozinhar bem, comia sozinho e não dividia a comida com a família. “Fazia doce, comia na nossa frente e guardava na geladeira. Eu queria comer, mas ele nem oferecia”, disse.>