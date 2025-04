FORMADA

Esposa de Amado Batista se forma na faculdade e comemora: 'Lágrimas não foram em vão'

Calita é 51 anos mais nova que o marido

Calita Franciele , 23 anos, está radiante. Recém-casada com Amado Batista, de 74 anos, a moça, que é miss Mato Grosso 2024, compartilhou nesta quinta-feira (3), em seus stories, a felicidade de ter recebido o certificado de conclusão do seu curso superior. >

Calita e Amado Batista oficializaram o casamento no dia 15 de março, em uma cerimônia realizada na fazenda do cantor, no Mato Grosso. Após a celebração, o casal partiu para a lua de mel em Morro de São Paulo, na Bahia.>