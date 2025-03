MORRO DE SÃO PAULO

Conheça o Patachocas, resort baiano escolhido por Amado Batista e esposa para curtir lua de mel

Calita usou as redes sociais para elogiar o local

Em suas redes sociais, Calita elogiou o espaço. "O que é isso aqui? Quando eu cheguei aqui, minhas energias voltaram todas para o seu corpo. É maravilhoso. Eu já amanheci o dia ganhando mimos. Um boné para proteger a gente do sol e camisa contra os rais solares", disse ela, que também publicou imagens tomando banho de mar.>

Nas acomodações, o hóspede escolhe entre bangalô luxo, bangalô master e apartamento luxo. As diárias custam cerca de R$ 2 mil, podendo chegar a aproximadamente R$ 4 mil nesse mês de março.>

Localizado em uma antiga fazenda de coco, na Quarta Praia de Morro de São Paulo, o Patachocas Beach tem uma piscina enorme e oferece passeios ecológicos às ilhas vizinhas e serviço de transfer gratuito para a Villa, onde há vários bares, restaurantes e lojas. Os hóspedes também podem alugar bicicletas e caiaques para explorar as redondezas. A área também é famosa para mergulho com snorkel. Há outras comodidades no local, tais como quadra de tênis e salão de jogos.>