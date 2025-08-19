Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Acesse sua conta
  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:51

Esposa do cantor e DJ Alok, a médica baiana Romana Novais informou através das redes sociais que Alok enfrenta um problema de saúde e precisou ir a hospital nesta terça-feira (19) para passar por exames. Romana explicou que cancelou sua agenda de atendimentos de última hora para acompanhar o marido e auxiliá-lo no que for necessário. 

Através dos Stories do Instagram, a médica falou sobre a emergência e publicou uma foto em que Alok aparece realizando um ultrassom abdominal, de olhos fechados, deitado em quarto hospitalar. 

“Precisei cancelar a agenda na clínica hoje para dar suporte ao Alok. Ele segue melhorando pós processo infeccioso. Obrigada aos meus pacientes pela compreensão”, escreveu Romana. 

Ela não detalhes sobre a infecção que o famoso enfrente, mas tranquilizou os seguidores ao garantir que o artista está se recuperando bem.

Romana e Alok estão junto há cerca de 12 anos. Os dois, que se conheceram em 2014, no festival Universo Paralelo, oficializaram a união em 2019, em uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Juntos, ele têm dois filhos: Ravi e Raika.

