Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Esposa do DJ compartilhou que precisou cancelar agenda para acompanhá-lo

Elis Freire

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:51

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital Crédito: Reprodução

Esposa do cantor e DJ Alok, a médica baiana Romana Novais informou através das redes sociais que Alok enfrenta um problema de saúde e precisou ir a hospital nesta terça-feira (19) para passar por exames. Romana explicou que cancelou sua agenda de atendimentos de última hora para acompanhar o marido e auxiliá-lo no que for necessário.

Através dos Stories do Instagram, a médica falou sobre a emergência e publicou uma foto em que Alok aparece realizando um ultrassom abdominal, de olhos fechados, deitado em quarto hospitalar.

“Precisei cancelar a agenda na clínica hoje para dar suporte ao Alok. Ele segue melhorando pós processo infeccioso. Obrigada aos meus pacientes pela compreensão”, escreveu Romana.

Ela não detalhes sobre a infecção que o famoso enfrente, mas tranquilizou os seguidores ao garantir que o artista está se recuperando bem.