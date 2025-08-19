BUG NA MENTE

Ex-Globo surpreende ao homenagear filho de 32 anos: 'Parecem irmãos'

Fabiana Scaranzi já trabalhou como atriz e repórter na emissora

Elis Freire

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:45

Fabiana Scaranzi e filho de 32 anos Crédito: Reprodução / Instagram

A jornalista Fabiana Scaranzi deixou os seguidores boquiabertos ao usar o Instagram para fazer uma homenagem no aniversário de seu filho Felipe London. Ela, que foi atriz em novela da Globo, repórter e apresentadora no Jornal Nacional surpreendeu já que muitos não sabiam que ela tinha um filho de 32 anos. Algumas imagens, inclusive, chegaram a confundir internautas de que se tratava de um parabéns dedicado ao namorado ou a um irmão.

"Parecem irmãos", comentou uma seguidora. "Você que é muito generosa", respondeu Fabiana, de 60 anos. "Que lindos , quando olhei rapidamente , sem passar as demais fotos, achei que era um casal ", escreveu outra. Já, uma terceira entendeu o recado e prestou seu parabéns à Fabiana, pela criação do filho: "Parabéns pra mamãe também por ter “produzido e criado” um filho tão bacana!!!"

"Um cara determinado, leal, generoso, com um coração gigante que consegue unir tribos diferentes e inspirar todos que convivem com vc. Meu filho, tenho muito orgulho do baita profissional que vc se tornou! Parabéns por sua imensa dedicação!", escreveu Fabian, em trecho da legenda. Felipe London é filho de Fabiana Scaranzi com o modelo e artista plástico Guilherme Villares London. Os dois foram casados entre os anos 1989 a 1994.