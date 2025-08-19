Acesse sua conta
Ex-Globo surpreende ao homenagear filho de 32 anos: 'Parecem irmãos'

Fabiana Scaranzi já trabalhou como atriz e repórter na emissora

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:45

Fabiana Scaranzi e filho de 32 anos
Fabiana Scaranzi e filho de 32 anos Crédito: Reprodução / Instagram

A jornalista Fabiana Scaranzi deixou os seguidores boquiabertos ao usar o Instagram para fazer uma homenagem no aniversário de seu filho Felipe London. Ela, que foi atriz em novela da Globo, repórter e apresentadora no Jornal Nacional surpreendeu já que muitos não sabiam que ela tinha um filho de 32 anos. Algumas imagens, inclusive, chegaram a confundir internautas de que se tratava de um parabéns dedicado ao namorado ou a um irmão. 

"Parecem irmãos", comentou uma seguidora. "Você que é muito generosa", respondeu Fabiana, de 60 anos. "Que lindos , quando olhei rapidamente , sem passar as demais fotos, achei que era um casal ", escreveu outra. Já, uma terceira entendeu o recado e prestou seu parabéns à Fabiana, pela criação do filho: "Parabéns pra mamãe também por ter “produzido e criado” um filho tão bacana!!!"

