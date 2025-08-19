FESTIVAL DE GRAMADO

Filho de Danielle Winits impressiona por altura; saiba quem é

Discreto, Noah Reis é afastado das redes sociais, mas já fez estreia como ator e acompanhou atriz em Fetsival de Gramado

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18:19

Danielle Winits teve as mãos marcadas em calçada de artistas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Danielle Winits teve as mãos marcadas na calçada da fama em Gramado (RS) nesta segunda-feira (18), durante o 53ª Festival de Cinema de Gramado. No entanto, algo insultado chamou a atenção.

Winits está no elenco do filme "Querido Mundo", dirigido por Miguel Falabella e exibido nesta segunda (18). O longa está na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros.

A artista chegou acompanhada do filho, Noah Reis, de 17 anos, fruto do relacionamento de Winits com o ator Cássio Reis. O filho da atriz chamou atenção pela altura ao seu lado nas fotos, fazendo com que a atriz parecesse bem menor.

Ao posar para fotos no tapete vermelho, o primogênito de Dani, arrancou suspiros. A família usava looks pretos, inclusive, o vestido da atriz gerou até risos nas redes sociais.

Por causa do tecido felpudo no decote, alguns vincularam a aparência da peça a um cachorro. No ano passado, o filho mais velho de Dani, Noah, estreou como ator em “Querido Mundo”. Além de Noah, Winits é mãe de Guy, de 13 anos, fruto do relacionamento com o ator Jônatas Faro.

Quem é Noah Reis?

Aos 16 anos, no ano passado, Noah também integrou o elenco do filme “Querido Mundo”, ao interpretar o filho da própria mãe com o personagem do ator brasileiro Eduardo Moscovis. O longa está na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros.

Noah se interessou por teatro ainda pequeno e já fez algumas peças na escola. Um dos hobbies favoritos do adolescente é cantar com amigos.

Inclusive em um vídeo que repercutiu no TikTok, o adolescente confessou ser fã do rapper L7nnon, e revelou que arriscaria um feat com o artista, que atualmente se aventura nas telas e interpreta o Ryan, de ‘Dona de Mim’.

Em maio de 2023, foi publicado um vídeo em que Noah canta sucesso de MC Cabelinho, que também é fã, a canção “Minha Cura”, na instituição Intercultural School, durante a 1ª Série do Ensino Médio. O adolescente ainda gosta de músicas do cantor Ferrugem, além de gêneros como funk, trap, rap e pagode.

“Querido Mundo”

O longa investiga um encontro improvável na véspera de Ano Novo. Uma ponte cai durante uma noite de tempestade, unindo os caminhos de Elsa (Malu Galli), no ar em ‘Vale Tudo’ como Celina, além de Oswaldo (Eduardo Moscovis). Os dois se encontram nos escombros de um prédio abandonado no Rio de Janeiro. A trama ainda traz nomes como Marcello Novaes, Cintia Rosa e Pia Manfroni no elenco.