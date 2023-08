Danielle Winits e André Gonçalves anunciam fim do casamento após sete anos

Danielle Winits e André Gonçalves não estão mais juntos. O fim do casamento de sete anos foi anunciado pela atriz nesta segunda-feira, 21, em um comunicado nas redes sociais. Segundo ela, a decisão do término foi feita em comum acordo.



"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo", diz a nota.