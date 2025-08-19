TELEVISÃO

Kami e Marlon vão terminar? Flagra em 'Dona de Mim' abala o casal

O retorno de uma personagem vai estremecer o relacionamento entre os dois na novela das 7 e o fim pode estar próximo

Elis Freire

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:48

Marlon e Kami em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

O retorno da lutadora Bárbara (Giovana Cordeiro) à "Dona de Mim" vai abalar fortemente o relacionamento de Kami (Giovanna Lancellotti) com Marlon (Humberto Morais). A ex-namorada do jovem vai voltar ao Brasil o ao centro de treinamento deicida a reconquistar o policial na novela das 7 da TV Globo e Kami, é claro, não vai gostar nada disso.

De acordo com informações do portal Notícias da TV, uma crise de ciúmes poderá botar um fim no relacionamento que já não estava tão bem resolvido assim. Porém, a discussão não será por exagero da personagem de Giovanna Lancellotti, já que Barbara realmente pretende "furar o olho" da ruiva.

Kami e Marlon em "Dona de Mim" 1 de 5

O estopim da briga será o seguinte: Bárbara voltará a dar aula como treinadora no galpão de kickboxing e, ainda no primeiro dia, Marlon, que treina no local, irá elogiar o trabalho da ex namorada. É aí que Giovana Cordeiro convidará o policial para uma luta.

“Foi puxado… Mas já que você tá aqui, bora fazer luva? Tô precisando de alguém à minha altura”, dirá ela. “Não tô com cabeça. A gente marca numa próxima”, responderá Marlon, em cenas prevista para irem ao ar em 16 de setembro.

No entanto, os alunos se empolgarão e pedirão para os dois lutarem na trama. “A voz do povo é a voz de Deus”, provocará ela. E, então, Marlon acabará aceitando o desafio.

Ao se esbarrar com Ryan (L7nnon) pelo bairro, Kami descobrirá que o pai do seu filho está indo encontrar Bárbara no tatame e que seu namorado também está lá. Ela resolverá ir assistir os treinos no galpão e aí que o flagra vai acontecer.

A luta estará à todo vapor. Bárbara entra com uma combinação de gancho cruzado, dá um chute giratório, Marlon dá um passo pro lado, segura a perna dela. Ela vai desequilibrar, caindo pra frente e ele cairá por cima dela. Ela segura nele, que consegue trocar de posição e cai por cima dele.

“Agora sim eu te peguei”, dirá Bárbara. Nesse momento Kami estrará no galpão ao lado de Ryan e ela ficará furiosa ao ver Bárbara deitada sobre Marlon. “Mas o que é que tá acontecendo aqui?”, perguntará ela.

A cena dará início a um grande barraco e o romance de Kami e Marlon sairá abalado, podendo estar perto de um término.