'Dona de Mim': Bárbara reaparece e causa climão no noivado de Marlon e Kami

Personagem de Giovana Cordeiro voltará à novela das sete da Globo

Elis Freire

Publicado em 17 de julho de 2025 às 17:46

Giovana Cordeiro Crédito: Reprodução

Longe da trama de "Dona de Mim", novela das sete da Globo desde o capítulo 16, Bárbara (Giovana Cordeiro) voltará à novela. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, a ex-lutadora retornará ao Brasil a pedido de Lucas (Pedro Henrique Ferreira), para colocar ordem no galpão de kickboxing; sua chegada, porém, promete abalar muito mais do que a rotina de treinos. As cenas estão previstas para o capítulo 115, que vai ao ar no dia 27 de agosto.>

Sem saber de nada, Bárbara desembarcará justamente no dia do noivado de seu ex-namorado, Marlon (Humberto Teixeira), com Kami (Giovanna Lancellotti). Os três se reencontram e o momento romântico é tomado por um climão, com expectativas frustradas e desconforto. >

“Eu fico um tempinho fora e você já tá casando com outra?”, disparará Bárbara, entregando a antiga aliança de compromisso a Marlon. Todos ficarão surpresos com a chegada da jovem>

A noiva Kami se sentirá humilhada e vai abandonar a própria festa aos prantos. Já Marlon, encurralado, tenta apaziguar a situação, mas a tensão cresce quando Bárbara deixa claras as intenções do seu retorno ao país: “Vai ser bom me ter de volta só no galpão… ou na sua vida também?”, provoca.>

Decidida a reconquistar o ex, Bárbara roubará um selinho de Marlon. O policial ficará como coração cheio de dúvidas, já Kami vai desabar emocionalmente. >

Relembre história de Bárbara

A lutadora havia se despedido da trama escrita por Rosane Svartman ainda no início para tentar carreira como lutadora profissional nos Estados Unidos. Porém, parece que o "sonho americano” virou um pesadelo: “Vivi tanta decepção lá fora. Nada foi como eu imaginava”, desabafará.>

Agora, a personagem promete ficar no Brasil e retomar o posto de treinadora no galpão. E tem mais, de acordo com a publicação, a moça encantadora vai se envolver amorosamente com Ryan (L7NNON), pai de um filho com Kami. >