TELEVISÃO

'Dona de Mim': Jaques descobre que Abel é estéril e se dá conta que tem dois filhos

Mistério sobre paternidade será desvendado na novela das sete da TV Globo

Com a descoberta, o vilão vai concluir que ele é o pai de Davi (Rafael Vitti) e Ayla (Bel Lima), já que ele teve um caso escondido com a primeira esposa do seu irmão, Olívia. A cena está prevista para ir ao ar a partir de 6 de setembro, de acordo com o site Notícias da TV. >