'Dona de Mim': Após relutar, Abel aprova ideia inovadora de Leo

Protagonista vai usar os seus estudos em publicidade ao ser favor

A ideia apresentada por Leona era realizar um desfile no próprio chão da fábrica, destacando funcionárias reais como protagonistas da marca. Vista com ceticismo, a proposta acabou cativando com sua originalidade e apelo simbólico. "Minha proposta para esses 60 anos da Boaz é celebrar quem faz a Boaz ser o que ela é: as mulheres. Todas elas! As que consomem e as que fabricam. As que sonham e as que fazem", explicou Leo em reunião com os diretores.>