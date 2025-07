SAÚDE

Sangue nas fezes: veja o que pode ser e quando se preocupar

Sangue costuma ser vivo, visível no papel higiênico ou na superfície das fezes

Sangue nas fezes é um sinal que merece atenção imediata, pois pode indicar desde lesões superficiais até doenças mais graves. A presença de sangue, visível ou oculto, geralmente aponta para algum problema no trato digestivo, desde o reto até o estômago. Reconhecer a origem desse sintoma é essencial para uma investigação médica adequada. >

Para entender melhor, vamos explorar as causas possíveis. Entre as mais comuns, destacam-se problemas proctológicos, inflamatórios intestinais, úlceras e até câncer colorretal. Cada condição possui sinais característicos que ajudam no diagnóstico.>