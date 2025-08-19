Simaria posta foto íntima e apaga logo depois; internautas apontam gafe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:20
Simaria, ex dupla da irmã Simone, causou alvoroço nas redes sociais nesta terça-feira (19) ao publicar nos Stories do Instagram uma foto em que aparece nua na frente do espelho. A imagem, considerada íntima demais em relação as demais publicações do perfil da artista, foi apagada minutos depois. Internautas especularam que se tratou de uma gafe da cantora.
Na foto, Simone está em um banheiro na frente do espelho, sem roupas. Com os cabelos compridos ela cobriu seios e uma das mãos está sobre a região íntima.
Simaria
O registro foi compartilhado no início da noite e ficou no ar por poucos minutos antes de ser removido. Simaria não se pronunciou sobre o ocorrido.
Após o fim dia dupla com irmã agosto de 2022, Simaria anunciou uma pausa na carreira musical, enquanto Simone seguiu carreira solo como "Simone Mendez". A famosa está se dedicando aos filhos e ao cuidado da saúde mental, mas afirmou que deve voltar em breve. De acordo com o irmão da cantora no ano que vem Simaria deve estar de volta aos palcos em turnê.