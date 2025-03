UNIÃO

Veja fotos: Amado Batista, de 74 anos, se casa em fazenda com Calita Franciele, de 23 anos

Noiva usou branco e noivo vestiu azul

Amado Batista, de 74 anos, e Calita Franciele, de 23, oficializaram sua união civil nesta quinta-feira (13), em um cartório em Água Boa, no estado de Mato Grosso. A Miss Universe Mato Grosso compartilhou detalhes do momento em seus stories no Instagram, comemorando a formalização do casamento. A celebração teve continuidade com uma festa de casamento realizada neste sábado (15), na Fazenda AB. Na véspera do evento, a noiva, que se preparava para o grande dia, foi ao salão de beleza e optou por um estilo clássico para suas unhas, com esmalte discreto e tom branquíssimo, exibindo um formato quadrado.>