Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Animais foram localizados na feira livre do município

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:52

Animais foram apreendidos na feira livre do município
Animais foram apreendidos na feira livre do município Crédito: Ascom/Polícia Civil

Mais de 30 aves silvestres foram apreendidas em Dias d’Ávila, na Grande Salvador, na manhã de domingo (17). Apreensão aconteceu durante atividades de fiscalização e combate da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

Os animais foram apreendidos na feira livre do município. Ao todo, foram apreendidos 35 pássaros que estavam sendo comercializados no local, sendo 25 papa-capins, um tuim, dois caboclinhos, um tico-tico, um gaturamo, dois sabiás e um canário.

Os infratores conseguiram fugir do local.

